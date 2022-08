LeBron et les Lakers discutent prolongation, mais ce ne sera pas simple

A compter de ce jour, LeBron James est éligible à une prolongation de contrat de deux ans pour 100 millions de dollars. Rich Paul, l'agent de la star des Los Angeles Lakers, a rencontré Rob Pelinka et le front office californien dès cette semaine, pour évoquer cette possibilité de signer une extension. Evidemment, LeBron ne va pas signer aveuglément, sans savoir ce que comptent faire les dirigeants sur les deux années en question.

On imagine mal le King se contenter de nouveaux épisodes déprimants comme celui de l'année dernière, où la formation d'un roster parmi les plus âgés de l'histoire et avec de grands noms plus qu'une vraie alchimie, a tourné au fiasco. Ce que Pelinka entend faire de Russell Westbrook, les pépins physiques d'Anthony Davis, la profondeur de l'effectif et sa complémentarité... Tous ces sujets-là vont revenir sur la table dans les prochaines semaines et les prochains mois.

Dave McMenamin d'ESPN indique que les premières discussions entre LeBron James et les Lakers ont été productives. On se doutait bien qu'il n'allait pas en ressortir une breaking news annonçant que LeBron a claqué la porte et refuse catégoriquement toute idée de prolongation. S'il veut encore gagner des titres avant la fin, le quadruple champion NBA se sent bien en Californie et sa famille aimerait a priori continuer d'y prendre racine. Pour ce faire, il faudra tout de même que le front office des Purple and Gold manoeuvre habilement et s'assure qu'il y aura au moins une campagne de playoffs au bout du chemin de cette saison 2022-2023.

Sans quoi LeBron James se retrouvera à nouveau free agent et, même à 38 ans, une armée d'équipes prêtes à lui offrir un pont d'or pour le compter dans leurs rangs ne serait-ce qu'un an ou deux.

LeBron James and his representative Rich Paul of Klutch Sports met with Lakers VP of basketball ops and GM Rob Pelinka on Thursday regarding James’ eligible contract extension. Paul told ESPN the discussion was “productive” and both sides will continue a dialogue. — Dave McMenamin (@mcten) August 4, 2022

