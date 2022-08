Kareem Abdul-Jabbar est toujours, à cette heure, le n°1 du classement du nombre de points marqués en NBA en saison régulière. Avec 38 387 points, le légendaire pivot devance toujours LeBron James (37 062), mais ce n'est plus qu'une question de mois avant que le "King" ne s'empare de cette première place mythique.

LeBron est en marche vers un joli paquet d'accomplissements individuels pour la saison à venir s'il est épargné par les blessures. A commencer, donc, par ce statut de scoreur n°1 qui est la propriété de Jabbar depuis 1989. Pour ce faire, LeBron James doit inscrire 1 325 points, ce qui représenterait 16.5 points par match s'il en joue 80.

Ce ne sera sans doute pas le cas, puisque le physique du Chosen One est un peu plus perfectible qu'avant. Mais une saison de 60 petits matches à 22 points de moyenne suffirait déjà. Et ça, il a prouvé qu'il était capable de le faire. On peut supposer qu'entre le All-Star break et la fin de la saison régulière, le record sera tombé dans son escarcelle.

En termes de longévité et de fiabilité physique, il sera très compliqué de faire aussi bien que LeBron James et son record, une fois qu'il s'en sera emparé et l'aura fait grandir jusqu'à la fin de sa carrière (rien ne dit qu'il ne jouera pas jusqu'à 45 ans), aura bien du mal à être battu.

Parmi les autres accomplissements qu'il devrait réussir la saison prochaine, il y a une place dans le top 10 des shooteurs à 3 points les plus prolifiques, une autre dans le top 40 des meilleurs rebondeurs et une, plausible également, dans celle du top 5 des meilleurs passeurs (il est 7e à l'heure actuelle).

Tout ça permettra, et c'est déjà le cas, de mesurer à quel point LeBron James est un joueur unique en termes d'impact global sur un terrain de basket. Dans quelques années, à la lecture de ses records et de ses places dans les classements divers, il sera bien plus facile d'argumenter et de défendre ses prétentions à un statut de top 3 all-time de la NBA, si ce n'est plus pour ses fans inconditionnels...

