Shaq met en garde les Lakers sur un transfert de LeBron James

LeBron James s’est fait siffler par une partie du public de la Crypto.com Arena dimanche dernier. Il faut dire que les Los Angeles Lakers font vraiment pâle figure. Aucune envie, aucun principe de jeu, aucune combativité. Cette saison tourne au vinaigre. Est-ce que ça peut pousser la franchise à changer complètement de direction ? Il se murmure que plusieurs membres de l’organisation seraient prêts à transférer le King pendant l’intersaison.

Mouais. Un énorme mouais. En tout cas, pour Shaquille O’Neal, sacrifier James représenterait une erreur monumentale de la part du management. Il met en garde son ancienne équipe.

« Si vous transférez LeBron, vous ne gagnerez plus jamais. Il faut prendre des décisions. S’il est entouré des bons joueurs, ils seront champions », confie le Shaq.

LeBron James est arrivé à l’âge où il lui faut le supporting cast idéal pour mener une équipe au Graal. Logique, à 37 ans. C’est loin d’être le cas à Los Angeles. L’effectif a été mal construit l’été dernier, et en partie par la faute du natif d’Akron, qui militait pour faire venir Russell Westbrook.

Mais un transfert de James aurait des conséquences, c’est certain. Son agence Klutch Sports est très influente et elle gère aussi Anthony Davis, l’autre superstar de l’équipe. Il vaudrait mieux ne pas froisser Rich Paul et ses associés. De toute façon, cette rumeur paraît vraiment complètement improbable. Il semble impossible que les Lakers en arrivent à là.

« A L.A., ça parle sérieusement de trader LeBron James cet été »