Le trio des Lakers qui rase tout sur son passage

La saison des Los Angeles Lakers a mis longtemps à démarrer. Presque quatre mois. Mais une fois lancés, et après les ajustements majeurs opérés à la deadline, les Californiens se mettent désormais à enchaîner les succès. 10 victoires au cours des 14 derniers maches. Ils peuvent encore prétendre se qualifier directement pour les playoffs et devraient au moins jouer le play-in. Et ce malgré l’absence prolongée de LeBron James pendant une partie de la saison.

Quand le King est là, tout va généralement mieux pour Los Angeles. Surtout s’il est entouré d’Anthony Davis et d’Austin Reaves. Ce n’est peut-être pas un « Big 3 » au sens classique du terme – même si Reaves a les atouts pour devenir une « star » dans cette ligue – mais ce trio fait des ravages à chaque fois qu’il est aligné ensemble sur le parquet.

Ces trois là ont joué 307 minutes communes et ils affichent un excellent +119 sur ce temps de jeu. Ils marquent 115 points sur 100 possessions et en encaissent 101, soit un différentiel de +14. Si seules ces minutes comptaient, ils auraient de loin la meilleure défense de la ligue et l’une des sept meilleures attaques. C’est évidemment bien plus complexe que ça mais cette base présente des garanties pour les Lakers.

Il est probable que Darvin Ham fasse jouer ce trio de plus en plus souvent et de plus en plus longtemps. Les trois s’entendent très bien et ont développé une vraie alchimie sur le parquet. Ils se complètent aussi. Ça promet.

Le système des Lakers qui peut faire des ravages en playoffs