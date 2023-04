Le système des Lakers qui peut faire des ravages en playoffs

Nous sommes tombés sur un post Reddit très intéressant et, même si ça s’apparente à un vulgaire copier/coller, nous avons trouvé pertinent de vous le partager. Il s’agit d’un système des Los Angeles Lakers illustré avec ses dérivés, le tout mis en place par les Californiens lors du garbage time contre les Houston Rockets.

Shanmustafa (big up à lui) détaille le schéma. Ça commence donc avec Austin Reaves balle en main. Deux joueurs des Lakers se trouvent dans les coins, un ailier à 45 à l’opposé de l’action et LeBron James en tête de raquette, excentré dans un elbow. La toute première option consiste à servir le King pour ensuite couper vers le cercle et jouer le passe-et-va.

Si la passe n’est pas possible, Reaves remonte à 45 à l’opposé pour poser un écran sur l’ailier, qui coupe immédiatement. Bon, la défense des Rockets est absolument catastrophique.

Troisième et dernière option, Austin Reaves récupère le ballon des mains de LeBron James après sa coupe et son écran. Il joue alors un pick-and-roll rapide avec le quadruple MVP, qui roule vers le cercle.

Dans ces situations, les deux shooteurs dans les coins représentent aussi des options pour des tirs ouverts derrière l’arc. James jouait déjà dans ces configurations avec les Cleveland Cavaliers. C’est dans cette position que l’expression « point forward » prend tout son sens puisque sa qualité de passe lui permet de trouver le bon coéquipier au bon moment. D’où l’intérêt aussi de l’entourer de shooteurs fiables.

Ce système en est un parmi tant d’autres mais il peut faire des dégâts en playoffs, quand le basket sur demi-terrain prend plus d’importances lors des matches plus hachés et plus stratégiques par moment.