« Je ne comprends toujours pas comment on a pu récupérer Malik Monk »

Les Los Angeles Lakers ont foiré leur recrutement de l’intersaison. Enfin, grosso modo. Mais ils ont eu une très belle bonne idée, celle de faire venir Malik Monk (Carmelo Anthony s’en sort pas trop mal non plus). Le jeune joueur, 11ème choix de la draft 2017, était visiblement peu convoité puisqu’il a débarqué en Californie en signant pour le minimum syndical. Une très belle affaire de la part des dirigeants.

« J’ai une anecdote sur le sujet », note LeBron James. « Jason Kidd et moi, on a beaucoup parlé de lui la saison dernière. On le voulait déjà. On n’arrêtait pas d’en parler quand les Hornets ont arrêté de le faire jouer alors qu’il avait fait un match à 8 ou 9 trois-points contre Miami. Du coup, on se demandait comment on pouvait leur voler ce gars. Je ne comprends toujours pas comment on a pu le récupérer au minimum mais on est content de l’avoir. »