L'été dernier, Malik Monk a été recruté par les Los Angeles Lakers pour 1,7 million de dollars sur un an. Au bout de quelques semaines, une question se posait déjà en NBA : comment les Angelenos avaient-ils pu le signer à un tel prix ?

En novembre, Anthony Davis avait même pris le soin de narguer les autres franchises NBA. Pourquoi ? Car les performances de l'arrière de 23 ans ont été rapidement remarquables. Dans un début de saison galère pour Los Angeles, il a ainsi incarné l'une des rares satisfactions.

Et avec une montée en puissance au fil des semaines, le #11 pick de la Draft NBA 2017 s'impose même comme l'un des lieutenants de LeBron James.

Encore la nuit dernière, Monk a fait la différence pour les Californiens. Bien évidemment, LBJ a été le grand artisan de la victoire contre les Sacramento Kings (122-114). 31 points, dont 14 dans le dernier quart-temps, pour le King. Un match de patron.

Mais un patron doit aussi être épaulé. Et à ce niveau-là, en l'absence d'Anthony Davis, blessé, Monk est le plus fiable (désolé Russell Westbrook). Auteur de 24 points au total, le natif de Jonesboro a parfaitement épaulé son leader dans le money-time : 11 points dans les 7 dernières minutes.

Et surtout, il ne s'agit pas d'un seul coup d'éclat pour lui. Sur les 6 derniers matches, le jeune talent a toujours dépassé les 15 points.

"Je pense toujours que je peux faire cela pour n'importe quelle équipe dans laquelle je suis, et je suis prêt pour tout ce qui arrive. Il nous manque quelques personnes, mais même quand ils reviendront, je serai toujours prêt et je continuerai à produire de telles performances", a-t-il assuré devant les médias.

Une mentalité qui s'explique par les déboires connus par l'ancien des Charlotte Hornets...

Car en réalité, on connait très bien la réponse à la question posée en introduction de ce papier. Comment les Angelenos ont-ils pu signer Monk à un tel prix ? C'est simple, ils ont été les seuls à lui proposer un contrat.

Après ses 4 premières saisons décevants en NBA sous les couleurs des Hornets, sa cote de popularité était extrêmement basse. Et les Lakers ont flairé la bonne affaire. Pourquoi ? Car il correspondait cruellement aux besoins de cette équipe à l'extérieur.

Un gars qui peut écarter le jeu, mais aussi apporter par son agressivité offensive. Au début en sortie de banc. Et désormais dans le 5 majeur, qu'il ne risque pas de quitter vu son apport et son impact sur les résultats de LA.

"Ça a été dur pour moi quand personne ne voulait de moi à part les Lakers, mec. C'était dur pour moi. Certains jours, je ne savais pas quoi penser. Alors je me suis servi de cette épreuve comme motivation.

J'ai gardé ça en moi jusqu'à ce que j'ai du temps de jeu afin de prouver que je peux jouer pendant une longue période. C'est ce que je fais en ce moment. Tu dois toujours parier sur toi-même. Je suis aussi mon plus grand critique.

Donc je sais que si j'ai un bon état d'esprit et que je vais sur le terrain pour jouer au basket comme je sais le faire, ça marchera. Que je joue 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 40 minutes, si je continue à jouer de la bonne manière, quelqu'un le verra et ensuite me récompensera", a confié Monk.