LeBron James veut marquer le coup avec la NBA Cup

Il y a l'argent, mais aussi le prestige. Pour le moment, cette NBA Cup représente un véritable succès. Sans surprise, certains joueurs se montrent motivés par les bonus accordés par cette compétition. Mais pour d'autres, l'essentiel reste de gagner un nouveau titre. Et notamment LeBron James.

Avec 31 points, l'ailier des Los Angeles Lakers a été le grand artisan de la victoire des siens contre les Phoenix Suns (106-103). Désormais qualifié pour la finale à l'Ouest, le King ne cache pas son ambition de remporter ce tournoi.

Avec l'envie de marquer les esprits.

"Vous avez certains des compétiteurs les plus féroces du monde, et si vous nous donnez l'opportunité de jouer pour quelque chose de significatif ou avec une motivation, alors vous obtenez une telle compétition.

Le tournoi est ce qu'il est, et nous avons l'occasion de jouer sur une grande scène, de passer à la télévision nationale, de représenter nos familles, nos communautés, d'où nous venons", a clamé LeBron James pour ESPN.

Depuis le début, les Lakers jouent cette NBA Cup à 100%. LeBron James et ses coéquipiers sont désormais dans le Final Four avec les Milwaukee Bucks, les Indiana Pacers et les New Orleans Pelicans.

