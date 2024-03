LeBron James, une série de matches absolument irréelle

Ne cherchez pas, vous ne trouverez pas une stat plus dingue aujourd'hui. Pas même la ligne chiffrée dantesque d'Anthony Davis contre les Minnesota Timberwolves (27 points, 25 rebonds, 5 passes, 7 interceptions, 3 blocks). Le plus fou, c'est qu'au cours de la même rencontre gagnée par les Los Angeles Lakers (120-109), LeBron James a enchaîné son 1208eme match avec 10 points ou plus au compteur. Alors rien que le chiffre, 1208, ça semble impressionnant. Mais ça le devient encore plus une fois mis en perspective.

Pour vous donner une idée, la série du King est plus longue... que l'ensemble de la carrière de Shaquille O'Neal, qui a tout de même joué entre 1992 et 2011. De quoi classer un type. La dernière fois que LeBron James a marqué moins de 10 points, le 5 janvier 2007, l'Iphone n'était même pas encore disponible au public.