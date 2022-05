L'année dernière, l'ancienne journaliste d'ESPN Michelle Beadle avait expliqué que LeBron James avait essayé de la faire renvoyer peu après The Decision, indiquant qu'elle ne savait pas précisément pour quelle raison. Beadle a précisé ses propos lors de son passage dans l'émission The Sessions avec Renee Paquette, avec une explication plus claire sur l'animosité que lui manifestent le King et son camp depuis tout ce temps.

"Je me suis moqué de The Decision, comme des millions d'autres personnes l'ont fait. On se suivait sur Twitter et il m'a envoyé un DM pour me demander pourquoi j'étais aussi méchante avec lui à l'antenne. J'ai un peu ignoré le truc en riant.

Mais évidemment que j'ai pris ça personnellement ensuite. Il voulait que je sois virée et il a essayé de faire en sorte que ça se produise. Après que tout ça soit arrivé, j'ai reçu des messages de gens qui me disaient que la même merde leur était arrivée. Il était hyper mesquin et essayait d'avoir un impact, petit ou grand, sur tout un tas de choses.

Quand tu as autant de pouvoir et que tu es une telle entité, pourquoi est-ce que tu te soucies de ce que disent les gens comme nous ? J'ai toujours trouvé que la manière dont LeBron James gérait les choses était un peu fausse et passive-agressive. Ce n'est pas ma tasse de thé. Heureusement, je suis loin d'être la seule dans le milieu à le penser.

Je pense que c'est simplement un homme plein de succès et riche mais qui fait des fixettes sur des trucs idiots. A sa place, je ne prêterais même pas une oreille à ce que les gens disent".