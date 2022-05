LeBron s’enflamme pour Ja Morant… et cible les journalistes

C'est lorsque Draymond Green a été contraint de regarder les playoffs à la télé que l'on s'est aperçu qu'il avait un brillant avenir d'analyste et de consultant. Dans la famille des gros QI basket de NBA, LeBron James fait évidemment partie des pontes. On se disait qu'avec la non-qualification des Lakers, le King allait peut-être apporter des éclairages intéressants sur les réseaux depuis son lieu de vacances.

C'est en tout cas ce qu'il semblait vouloir faire, puisqu'il s'est mis à tweeter sur les matches qu'il regardait. Malheureusement, LeBron n'est peut-être pas fait pour ça. La nuit dernière, il s'est enflammé, à juste titre, sur le match magnifique de Ja Morant, auteur de 47 points contre les Warriors.

Entre deux exclamations pour dire que Andrew Wiggins ou Jordan Poole jouaient bien au basket, et la célébration de la qualification de Liverpool (dont il est actionnaire) pour la finale de la Ligue des champions, le "Chosen One" a remis en question l'intelligence des gens qui ont voté pour Ja Morant pour le trophée de MIP.

Joel Embiid, merci, mais non merci

On veut bien comprendre que Ja Morant n'a peut-être pas le profil traditionnel du MIP, puisqu'il était déjà très bon l'an dernier. Il a d'ailleurs offert le trophée à son camarade Desmond Bane, plus méritant selon lui. Mais il y a quand même eu forte progression et le meneur de Memphis répondait aux critères pour être a minima dans la discussion. Ici, on aurait sans doute voté pour Jordan Poole, Dejounte Murray ou Darius Garland, mais en aucun cas il ne s'agit d'un manque de respect comme le sous-entend LeBron James.

La grande majorité des journalistes qui ont voté regardent quotidiennement la NBA et ne sont pas "des débiles" sans aucune connaissance. Par le passé, des joueurs comme Giannis Antetokounmpo ou Jimmy Butler ne se sont pas sentis insultés parce qu'on leur avait décerné un trophée. A des degrés différents, les deux hommes sont devenus des stars et, dans le cas de Giannis, une superstar en route pour devenir l'un des plus grands joueurs de tous les temps.

C'est Draymond Green qui, le premier, a évoqué le fait que selon lui Ja Morant n'était pas dans la conversation du MIP, mais plutôt dans celle du MVP. Il avait formulé ça sans cibler particulièrement les gens qui allaient voter ou osaient prétendre que Morant était un MIP potentiel ou que l'on pouvait parfaitement être crédible sur ces deux trophées. Pas impossible que LeBron, concentré à l'actuelle sur l'issue du concours de tequila où la sienne et celle de Michael Jordan sont finalistes, ait voulu reprendre l'idée de son nouveau copain Draymond, mais de manière un peu plus maladroite...

JA so damn tough!!!! There's no way Ja should even have been in MIP talks. This guy is a flat out ⭐️ and always have been!! Real basketball 🧠s know. Not the majority of dweebs who don't even watch basketball on those voting ballots.

— LeBron James (@KingJames) May 4, 2022