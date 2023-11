LeBron James est devenu l’homme qui a joué le plus de minutes en NBA

Il n'en aura rien à secouer, encore plus après la défaite la plus large de toute sa longue carrière, mais LeBron James a ajouté un nouveau record à son curriculum vitae la nuit dernière. Il est maintenant le joueur qui compte le plus de minutes passées sur un parquet NBA, saison régulière et playoffs compris. Il a dépassé Kareem Abdul-Jabbar.

LeBron James has officially spent more total minutes on an NBA court than any player ever, combining 54,645 regular season minutes and counting with 11,654 playoff minutes.

He passed Kareem Abdul-Jabbar tonight.

— Mike Trudell (@LakersReporter) November 28, 2023