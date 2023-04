LeBron James ne souffre pas face à Dillon Brooks, au contraire

Dillon Brooks est divertissant, agaçant, exaspérant et tout un tas d'autres adjectifs finissant par -ant. Il est en tout cas incontournable de part sa manière d'être un troll constant sur le terrain et en dehors, lorsque le micro lui est tendu. Ses déclarations sur LeBron James après le game 2 remporté par les Grizzlies ont fait parler, fort logiquement.

A ses yeux, LeBron ne sera respectable que lorsqu'il lui collera 40 points sur la tête, si toutefois il y parvient puisqu'il n'est plus aussi fort qu'à l'époque de Miami et Cleveland, frappé par la vieillesse. Voilà, en résumé, comment s'exerce la provocation de Dillon Brooks, persuadé de perturber la superstar de Los Angeles sur le terrain.

Sauf que, dans les faits, c'est assez inexact.

Depuis le début de la série, Dillon Brooks a été défenseur principal sur LeBron James pendant 12 minutes et 51 secondes. Sur ce laps de temps, le "King" a inscrit 28 points en shootant à 12/19 (3/7 à 3 points) et n'a pas perdu le moindre ballon, tout en distribuant 4 passes. Plutôt un bon ratio, non ?

Après, il est indéniable que le poil à gratter de Memphis a fini par taper sur le système de LeBron, qui reste un être humain normalement constitué et sujet à l'emportement devant un aboyeur. Mais sur le strict plan du basket, lorsque l'on retire la provoc' et le trashtalk, on n'a pas encore vu le "Chosen One" être vraiment mis en difficulté ou "locked down" par Brooks.

Ce duel sera dans tous les cas à suivre sur le reste de la série, à commencer par le game 3 dans la nuit de samedi à dimanche à Los Angeles.

