« Vieux, plus au même niveau » : Dillon Brooks chauffe LeBron James

Dillon Brooks ne recule devant personne et il tient à le rappeler constamment. Il considère LeBron James comme une légende mais ce n’est pas pour autant qu’il va le traiter différemment de ses autres adversaires. Que ce soit le King ou un autre, il aime titiller. Les deux hommes ont d’ailleurs échangé quelques politesses en cours de rencontre la nuit dernière suite à un duel gagné par le star des Los Angeles Lakers. James a alors indiqué à son vis-à-vis qu’il était « stupide » de prendre sa quatrième faute.

« Il n’est plus au même niveau qui était le sien à Cleveland ou Miami. J’aurais préféré jouer contre ce mec-là, ça aurait été plus dur. Mais bon je fais avec ce que j’ai en face de moi. Je vais le fatiguer sur une série au meilleur des sept matches et on verra s’il peut tenir. On verra s’il veut jouer les une-contre-un ou s’il préfère shooter de loin. »

« Je m’en fous, il est vieux. J’attendais ce moment où il allait me parler », rétorque Dillon Brooks. « Il a voulu me parler quand j’ai pris ma quatrième faute. Il aurait dû le faire plus tôt. Je le provoque. Je ne respecte personne tant qu’on ne m’a pas mis 40 points sur la tronche. Je lui ai dit : ‘ah finalement tu veux parler ?’ Je lui ai fait comprendre qu’il ne peut pas me prendre en un-contre-un. Il peut regarder les films, il ne l’a pas fait jusqu’à cette action. Et il est sorti après ça, il devait être fatigué. Donc j’ai fait mon boulot. »

James a 38 ans, bien sûr qu’il n’est plus le même. Mais attention à ne pas trop le provoquer quand même…

Classic Dillon Brooks on his confrontation with LeBron James: “I don’t care. He’s old. … I poke bears. I don’t respect someone until he gives me 40.”

And Brooks had plenty more to say. pic.twitter.com/uWLONrubPZ

— Tim MacMahon (@espn_macmahon) April 20, 2023