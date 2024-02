LeBron James peut être agent libre en juin prochain. Personne ne l'ignore du côté des Lakers et de la fanbase, avec cette menace qui plane de perdre le "Chosen One" si la situation ne lui contient plus. LeBron peut décider d'activer sa player option à 51 millions de dollars ou tester le marché. Même à 39 ans, LeBron aura des offres, mais pourra-t-il être à la fois satisfait sportivement et financièrement ?

L'argent, en plus du business et du cadre de vie dont il jouit depuis sa venue en 2018, pourrait bien être le meilleur argument des Lakers au moment de négocier. D'après Brian Windhorst, qui a couvert le King pendant des années et officie aujourd'hui chez ESPN, affirme que LeBron James réclamerait un contrat en or massif : 2 ou 3 ans à 60 millions de dollars la saison (donc un contrat max), pour un montant global "à 9 chiffres", dont compris entre 120 et 180 millions de dollars.

A la fin dudit contrat, s'il signe pour 3 ans, LeBron aura 42 ans. S'il privilégie une fin de carrière à Los Angeles pour les raisons évoquées plus haut, il faudra tout de même surveiller de près ce qui se tramera autour de lui et des Lakers une fois la saison terminée.

