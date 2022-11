LeBron James nouvelle victime de José Alvarado

José "Grand Theft" Alvarado a encore frappé et cette fois sur LeBron James ! Le meneur kleptomane des Pelicans a surgi de nulle part.

LeBron James est un érudit du basket. Mais cette fois, il n'a peut-être pas assez bien étudié le signature move de l'un de ses adversaires du soir : José Alvarado. Le meneur des New Orleans Pelicans, qui se sont inclinés en prolongation sur le parquet des Los Angeles Lakers cette nuit, a encore fait étalage du génie de sa kleptomanie en surgissant derrière le King après une remise en jeu.

L'action n'a pas débouché sur un panier, mais LeBron a l'air totalement surpris de ce qui vient de lui arriver, comme toutes les victimes de "Grand Theft Alvarado".

JOSE ALVARADO PICKED LEBRON'S POCKET 🍪 pic.twitter.com/6m7tFp9N4x — SportsCenter (@SportsCenter) November 3, 2022

Il s'agit de la seule interception du match pour José Alvarado, qui a été plus percutant en attaque avec 15 points et 4 passes à 6/8. LeBron James a lui compilé 20 points, 10 rebonds et 8 passes à 9/23. Le héros du jour n'a été aucun de ces deux-là, mais bien Matt Ryan, auteur du panier au buzzer qui a envoyé le match en prolongation.

