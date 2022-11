Le panier héroïque de Matt Ryan pour offrir aux Lakers la prolongation

Les Los Angeles Lakers ont gagné un deuxième match à la suite en battant les New Orleans Pelicans après prolongation (120-117). Ils peuvent remercier Matt Ryan, leur shooteur du banc, auteur d'un panier héroïque au buzzer du quatrième quart-temps pour envoyer les deux équipes en OT.

OT on the NBA App👇 https://t.co/1pomQZMAZK pic.twitter.com/NL4kP9l9Nc

🚨 MATT RYAN SENDS IT TO OT 🚨

Très belle inspiration d'Austin Reaves avec cette touche de footballeur en direction du corner. Ensuite, réception tir pour Ryan, le tout en déséquilibre. C'est beau, c'est propre. Les Lakers ont eu le mérite d'aller ensuite chercher la victoire au cours des 5 minutes supplémentaires. Cette équipe va mieux.

🎥 Every angle of Matt Ryan's buzzer-beater to force OT! pic.twitter.com/YKPIZ5laht

