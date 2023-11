LeBron James ouvre un musée à la gloire de… LeBron James

Si vous passez par Akron, dans l'Ohio, ce qui n'est pas forcément l'idée la plus funky en termes de tourisme, il y aura désormais un arrêt obligatoire pour le/la fan de basket que vous êtes. LeBron James, via sa fondation, a financé l'ouverture d'un musée à sa gloire. Le lieu, qui ouvrira ses porter le 25 novembre prochain, sera nommée "LeBron James Home Court" et mettra en avant les accomplissements du "King", né dans cette ville il y a bientôt 39 ans. Pour 23 dollars, vous pourrez observer de près les reliques mises à disposition par la fondation, avec la possibilité d'avoir droit à une visite guidée.

A priori, rien de la sorte n'est prévu pour Stephen Curry, lui aussi né à Akron, dans le même hôpital que LeBron. Il faut dire que les liens entre le meneur des Warriors et Akron sont moins évidents, puisqu'il a grandi à Charlotte, en Caroline du Nord, où son père Dell portait le maillot des Hornets.

LeBron James n'a jamais caché son affection pour sa ville natale et la construction de son école, "I Promise", ouverte depuis 2018, en témoigne, comme son retour en 2014 à Cleveland pour y conquérir le premier titre de l'histoire de la franchise.

LeBron James voit des Lakers plombés par les blessures