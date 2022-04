LeBron James a déjà une préférence pour le futur coach des Lakers

Les Los Angeles Lakers se retrouvent confrontés à un immense chantier. Mais avant de reconstruire l'effectif autour de LeBron James et d'Anthony Davis, les Californiens vont devoir trouver un nouveau coach.

Pour remplacer Frank Vogel, licencié au terme d'une saison catastrophique, les Angelenos ont déjà plusieurs pistes comme Quinn Snyder ou encore Nick Nurse. Mais les techniciens du Utah Jazz et des Toronto Raptors incarnent des cibles compliquées à séduire.

Et sur le marché des managers libres ? Un homme pourrait avoir sa chance en Californie : Mark Jackson. Pourquoi ? Car James serait personnellement très enthousiaste à l'idée de collaborer avec l'ex-coach des Golden State Warriors selon The Athletic !

En raison de sa très forte personnalité, l'ancien meneur des New York Knicks n'a plus retrouvé un poste depuis 2014. Peut-il vraiment envisager un retour dans un contexte aussi complexe que celui des Lakers ? Avec des stars à gérer ? Il y a des doutes.

Puis attention, même si LeBron James a son mot à dire, sa voix n'est pas toujours entendue. Par le passé, le King a milité par exemple pour Tyronn Lue et Jason Kidd afin de diriger les Lakers. Et ses dirigeants avaient finalement opté pour Vogel. Mais il s'agit d'une option en plus à surveiller.

LeBron James prêt à mettre la pression sur les Lakers ?