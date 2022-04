LeBron James refuse de lâcher malgré une situation très mal embarquée

Les Los Angeles Lakers se retrouvent en immense difficulté dans la course au Play-In. Battus par les New Orleans Pelicans (111-114), LeBron James et ses partenaires sont désormais distancés par les San Antonio Spurs, 10èmes avec une victoire en plus (et l'avantage à égalité).

Avec seulement 5 matches à disputer avant la fin de la saison régulière, ça sent très mauvais pour les Californiens. Sur une série de 5 défaites consécutives, les Angelenos semblent incapables de remonter la pente, même avec les retours du King et d'Anthony Davis.

Pour autant, en conférence de presse, James a ainsi refusé de rendre les armes.

"La vision d'ensemble ? C'était un match à obligatoirement gagner et nous n'avons pas été en mesure de le faire. Nous avons eu de bonnes opportunités tout au long de la soirée, mais nous n'avons pas réalisé les bonnes actions quand il le fallait. C'est ça la vision d'ensemble... La fin de la chasse pour les Playoffs ? Tant que le classement ne montre pas notre élimination, alors ce n'est pas le cas. Il faut donc continuer de se battre", a commenté LeBron James.

Pour espérer un miracle, les Lakers sont donc quasiment dans l'obligation de réaliser une série de 5 victoires consécutives. Un sacré défi vu la forme actuelle de cette équipe. Surtout avec des matches contre les Denver Nuggets (à deux reprises), les Phoenix Suns, les Golden State Warriors et l'Oklahoma City Thunder.

