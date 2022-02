LeBron James, retour attendu pour soulager les Lakers

Décidément, les Los Angeles Lakers continuent de vivre une saison difficile. Très rarement au complet, les Californiens manquent cruellement de continuité. En ce moment, LeBron James se retrouve sur le carreau. La faute à des douleurs au genou.

Rien de très grave pour l'ailier, mais il a tout de même manqué les 5 derniers matches des Angelenos. Et si les Lakers se sont bien battus contre les Clippers (110-111), ils restent sur 4 défaites lors des 5 dernières rencontres.

Autant dire que le retour du King reste attendu. Et d'après les informations du journaliste de The Athletic Shams Charania, le come-back de James ne devrait plus tarder. Actuellement, l'ancien des Cleveland Cavaliers poursuit son traitement pour maîtriser la douleur.

Mais si la situation continue d'évoluer dans le bon sens, son reste reste attendu dans les prochains jours. Il s'agit d'une bonne nouvelle pour les Lakers, qui ont sérieusement besoin de lui pour enchaîner les victoires et remonter au classement.

Et même pour la suite de la saison, les hommes de Frank Vogel ont besoin d'enchaîner les matches avec leur Big Three. Car pour l'instant, Russell Westbrook, Anthony Davis et LeBron James ont finalement peu eu l'opportunité d'évoluer ensemble.

