Les résultats de la nuit en NBA

Wolves @ Pistons : 128-117

Heat @ Spurs : 112-95

Suns @ Hawks : 115-124

Bulls @ Raptors : 120-127, après prolongation

Kings @ Warriors : 114-126

Lakers @ Clippers : 110-111

Fred VanVleet et Darius Garland sont All-Stars !

- Le finish dans le derby de Los Angeles a été sauvage ! Les Clippers et les Lakers se sont rendus coup pour coup dans la dernière minute avec cinq changements de leader au tableau d'affichage, un game winner pour Reggie Jackson (après avoir remonté la balle en faisant des sauts de cabri...) et un shoot qui aurait pu être aussi un game winner manqué par Anthony Davis au buzzer.

As called on Clippers radio: pic.twitter.com/gNT5sotzhY — Timothy Burke (@bubbaprog) February 4, 2022

Les Clippers l'ont emporté aux forceps, en partie grâce au trio de durs à cuire Reggie Jackson (25 pts), Marcus Morris (29 pts) et Serge Ibaka (20 pts). Du côté des Lakers, Anthony Davis (30 pts, 17 rbds) s'est décarcassé, mais les Purple and Gold n'ont pas pu compléter leur comeback (ils étaient menés de 17 points à 4 minutes de la fin du 3e quart-temps) avec une victoire

- Phoenix n'avait plus perdu depuis 11 matches et début janvier. Il fallait bien que la série s'arrête et ce sont Trae Young et les Hawks qui ont saisi l'opportunité de la stopper. Le meneur d'Atlanta était dans un grand soir et a orchestré le feu d'artifice à 3 points de son équipe (20/41), posant 43 points pour remporter le match et son duel avec Chris Paul. "CP3" (32 pts) n'était pas en reste et se consolera avec une nouvelle sélection pour le All-Star Game.

- Klay Thompson va de mieux en mieux et c'est un régal pour les yeux. Les Warriors ont conquis leur 8e victoire de suite cette nuit à domicile contre Sacramento, avec 23 points (8/11) et 7 passes de leur arrière. Thompson a rentré ses 7 premiers shoots et ses 6 premiers tirs à 3 points.

Klay Thompson gets the steal and hurries to the 3 point line for his 7th three-pointer of the night! Watch Now on NBA League Pass: https://t.co/oz9UCQxdQa pic.twitter.com/6haQluIcqj — NBA (@NBA) February 4, 2022

- On vous parlait hier des Wolves dans l'épisode de la semaine de notre podcast, avec l'importance de Karl-Anthony Towns et d'Anthony Edwards. Les deux hommes ont été à la base du succès de Minnesota à Detroit pour continuer sur leur belle dynamique. "Ant-Man" (25 pts) et KAT (21 pts, 14 rbds) ont mené la danse, notamment en 2e mi-temps, pour que leur équipe efface les Pistons.

Killian Hayes a joué 20 minutes en sortie de banc pour 2 points, 4 passes et 2 contres.

- Le Heat a fêté le retour de Kyle Lowry, absent depuis 9 matches pour des raisons personnelles, avec une victoire à San Antonio. Tyler Herro (24 pts), Bam Adebayo (18 pts, 11 rbds) et Jimmy Butler (17 pts), seul All-Star de Miami cette saison, se sont réparti la tâche offensive. Lowry était logiquement un peu rouillé et a passé 25 minutes sur le terrain pour 2 points, 4 passes, 3 rebonds, 1 interception et 6 pertes de balle.

- Les Raptors ont eux célébré la première sélection de Fred VanVleet au All-Star Game en dominant Chicago en prolongation. Scottie Barnes (21 pts) a inscrit le panier qui a fait virer Toronto en tête durant l'overtime, avant que Gary Trent Jr (16 pts), n'inscrive un panier à 3 points crucial à 16 secondes de la fin. Sa série de matches consécutifs à 30 points a pris fin contre son co-détenteur, DeMar DeRozan.