LeBron James en a “plus rien à faire” de l’avis des gens

Tout au long de sa carrière, LeBron James a vécu avec une énorme pression sur ses épaules. Le moindre de ses échecs a suscité de très nombreux débats. Même un ultime tir raté dans un match de saison régulière peut beaucoup faire parler.

A 37 ans, l'ailier des Los Angeles Lakers a bien évidemment appris à vivre avec cette réalité. Lors du dernier épisode de The Shop, James a été invité à s'exprimer sur la pression liée à un possible échec sur le dernier tir d'une rencontre.

Et le King a eu un vrai déclic au cours de son parcours.

"Si je pense à l'échec avant de prendre un dernier tir ? Non. Peut-être quand j'étais plus jeune car je me souciais de ce que les autres pensaient. Je n'en ai plus rien à faire maintenant. Les choses ont probablement changé vers mes 25 ans.

J'ai passé 7 ans (en NBA, ndlr) puis je suis allé à Miami, la première année ce qui comptait, c'était ce que tout le monde pensait. Et d'un coup, je me suis dit : 'j'en ai rien à faire de ce qu'ils vont penser'.

Je suis le mec (celui qui doit prendre ce tir, ndlr). Si je ne le prends pas, qui va le faire ? Et ce n'est pas une question de prendre le tir. Il faut surtout faire la bonne action. On a déjà dit des conneries sur moi alors que j'avais pris la bonne décision.

Avec 4 mecs sur moi et un partenaire totalement libre à côté de moi... nous sommes une équipe. Je fais confiance à mes gars. Pourquoi je ne devrais pas faire la passe ? Je me moque de la finalité", a ainsi assumé LeBron James.