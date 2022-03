Les temps sont durs pour les Los Angeles Lakers et LeBron James. Les Californiens ont perdu 6 de leurs 7 derniers matches et pointent au 9e rang à l'Ouest, avec seulement deux victoires de plus que le 11e, Portland, et trois que le 12e, San Antonio.

Malgré une nouvelle performance remarquable de LeBron James, les Lakers ont plié à domicile face à Dallas. Le "King" a tenté de garder la tête haut après le match, en évoquant le risque de ne pas jouer les playoffs et son état d'esprit du moment.

"Si je garde confiance, c'est parce qu'on a encore des matches à jouer. Jusqu'à ce que vous m'écrasiez, me coupez la tête et m'enterre six pieds sous terre, j'ai toujours une chance de me qualifier. Voilà pourquoi j'ai confiance. Evidemment, il va falloir se mettre à gagner des matches et mieux jouer. Mais tant qu'il y a des matches, il y a de l'espoir. Je hais la défaite. Je me sens comme de la merde à cet instant, mais demain est un autre jour et je vais me préparer pour le match contre les Clippers jeudi. C'est mon état d'esprit et simplement qui je suis", a expliqué LeBron devant les médias.

La confiance de LeBron James suffira-t-elle à éviter aux Lakers une catastrophe ? Même une qualification pour le play-in tournament ne serait pas une garantie de disputer la post-saison tant les Purple and Gold sont inquiétants sans Anthony Davis et, globalement, depuis le début de saison.

