LeBron James sera au Mans samedi pour lancer les 24 Heures

LeBron James donnera le départ des 24 Heures du Mans, la plus grande course d'endurance du monde, ce samedi.

Généralement, lorsque LeBron James vient en France, c'est pour un évènement à Paris ou pour chiller sur la Côte d'Azur. Le King aurait bien aimé être en train de disputer les Finales NBA avec ses Los Angeles Lakers à la place des Denver Nuggets, mais il sera bien dans notre cher pays à la place ce weekend.

LeBron sera dans la Sarthe, pour y donner le coup d'envoi des 24 Heures du Mans, la célèbre course d'endurance qui fête ses 100 ans cette année. On ne le savait pas fan de course automobile, mais le "Chosen One" sera de la partie pour baisser le drapeau et donner le départ de la course à 16 heures, pour succéder à d'autres personnalités du monde du sport qui ont eu cet honneur par le passé, comme Rafael Nadal en 2018.

"Il n'y a rien de tel que de voir et de vivre le sport à son plus haut niveau. C'est un honneur pour moi de participer à ce moment historique du sport automobile et de contribuer à la célébration du centenaire de l'un des plus grands événements sportifs au monde. J'ai hâte de donner le départ de cette course emblématique et de voir les pilotes de classe mondiale s'affronter sur le tracé iconique du Mans", a déclaré LeBron James dans un communiqué de presse.

Qui sait, peut-être qu'en se promenant en ville, LeBron tombera sous le charme d'Antarès, la salle du MSB, et décidera d'y finir sa carrière ?

