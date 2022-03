LeBron James a décroché le Razzie Award du... plus mauvais acteur et du plus mauvais couple de l'année au cinéma. Ouch.

LeBron James finira au moins la saison avec un trophée individuel. Malheureusement, ce n'est clairement pas celui qu'il aurait souhaité. Les Razzie Awards, qui parodient chaque année les Oscars en distribuant des prix de nullité aux acteurs, aux réalisateurs et aux films sortis durant les 12 derniers mois, ont choisi de mettre à "l'honneur" Space Jam : A New Legacy et LeBron...

Trois trophées sont ainsi tombés dans l'escarcelle de la suite de Space Jam, deux impliquant le "King" lui-même : celui du pire remake/suite, celui du pire couple à l'écran ("LeBron James et n'importe quel personnage Warner du film") et celui du pire acteur pour LeBron.

Space Jam : A New Legacy n'a clairement pas eu le succès d'estime escompté, beaucoup lui reprochant l'omniprésence des personnages de Warner Bros et son rythme trop explosif. En revanche, on ne peut pas enlever à LeBron James quelques vraies qualités d'acteur lorsqu'il joue son propre rôle. Pas tellement dans Space Jam, cela dit. Par contre, on se souvient de son excellente apparition dans "Trainwreck" il y a quelques années en compagnie de Bill Hader.

LeBron James dans Trainwreck

LeBron est le joueur le plus complet de tous les temps, selon un ex-coéquipier