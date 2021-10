LeBron James était laissé au repos pour soigner sa cheville mardi. Il a donc eu tout le temps de voir la déclaration de Hwang Dong-hyuk, le réalisateur et créateur de Squid Game. Quelques jours plus tôt, le King avait été vu en train de discuter de la série phénomène avec Anthony Davis en marge d'un passage devant la presse. LeBron y avait exprimé sa déception devant la fin de ce qui est pour le moment l'unique saison du show coréen de Netflix.

Si l'une des actrices principales de la série, HoYeong Jung a reconnu que LeBron James était l'une de ses sources d'inspiration, Hwang Dong-hyuk est nettement moins fan de la star des Lakers depuis qu'il l'a entendu critiquer son choix de fin...

"LeBron James est cool et peut dire ce qu'il veut. Je le respecte et je le remercie d'avoir regardé la série, mais je ne changerais pas ma fin. C'est ma fin. S'il a sa propre fin en tête et qu'elle le satisfait, peut-être qu'il pourrait faire sa propre suite. Je la regarderai et je lui enverrai peut-être un message en lui disant : J'ai aimé toute ta série, sauf la fin", a déclaré le showrunner dans des propos relayés par Stuart Jeffries et Sports Illustrated.

Averti de la réponse de Hwang, LeBron James était un peu incrédule.

"Ca ne peut pas être vrai, hein ? Je n'espère pas !", a posté LeBron avec des emojis amusés.

This can’t be real right??!! I hope not 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 https://t.co/IGbqEvFGud — LeBron James (@KingJames) October 26, 2021

Il y aura très vraisemblablement une deuxième saison de Squid Game, comme le laisse supposer la fin qui n'a pas plu au "Chosen One".

🚨🚨🚨spoiler alert🚨🚨🚨 LeBron and AD discuss their thoughts on Squid Game and I briefly lose my professionalism pic.twitter.com/HWP1tHi8oK — Kyle Goon (@kylegoon) October 13, 2021

