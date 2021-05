LeBron James explique pourquoi Stephen Curry est le MVP

LeBron James s’y connaît en matière de MVP. Il a décroché le trophée à quatre reprises. Il sait ce que ça représente, ce que ça signifie. Son avis est intéressant et pertinent. Et il s’est donc choisi un candidat.

« Pour moi, c’est Stephen Curry. Regardez juste ce qu’il a fait cette saison. Je ne sais pas ce que l’on peut demander de plus pour un MVP. Si Steph n’est pas dans cette équipe de Golden State, que deviennent les Warriors ? Des fois, on se fait trop facilement avoir par les bilans des équipes. On se concentre plus sur qui a eu le meilleur bilan plutôt que qui a fait la meilleure saison. Et, selon moi, Steph a fait la meilleure saison », confie donc LeBron James.

Stephen Curry est en concurrence avec Nikola Jokic et Joel Embiid. Deux joueurs qui ont terminé dans le top-3 de leur Conférence respective : les Denver Nuggets sont troisièmes à l’Ouest et les Philadelphia Sixers premiers à l’Est. Mais ils n’ont peut-être pas autant marqué les esprits. Et surtout, sont-ils aussi valuable à leur formation que le meneur All-Star l’est pour les Golden State Warriors ?

La question peut se poser. Même s’il est tout à fait crédible de penser que Jokic et Embiid sont aussi primordiaux pour leur franchise. Les Dubs sans Curry, en tout cas, seraient sans doute bons derniers. Les statistiques des Californiens en son absence sont tout simplement catastrophiques, pires que l’an dernier quand ils avaient terminé avec le plus mauvais bilan de la ligue.

Les statistiques cataclysmiques des Warriors sans Stephen Curry cette saison