Les statistiques cataclysmiques des Warriors sans Stephen Curry cette saison

Les Golden State Warriors sont privés de Klay Thompson, blessé, pour la deuxième saison de suite. De quoi mettre un sérieux frein à leurs ambitions. Mais même avec des attentes revues à la baisse, les joueurs de Steve Kerr déçoivent. Ils sont actuellement dixièmes à l’Ouest avec un bilan négatif (23-27) et restent même sur trois défaites consécutives. Il faut dire que cette équipe se repose essentiellement sur Stephen Curry. Et dès qu’il n’est pas là, ou qu’il sort du parquet c’est toute la formation qui sombre.

Les Warriors ont perdu 7 des 8 matches manqués par le meneur All-Star. Mais deux autres statistiques illustrent bien la dépendance vis-à-vis du double-MVP : en son absence, les Dubs marquent 102,2 points sur 100 possessions. Ce qui les classerait en dernière position à l’efficacité offensive. Avec aussi un différentiel de -8,9, là encore le plus mauvais en NBA. Le pire, c’est qu’ils faisaient même mieux l’année dernière… 105,2 points marqués et un +/- de -8,3. Autrement dit, sans Stephen Curry, ils sont au niveau d’un candidat au premier choix de la draft.

C’est triste. Et plusieurs membres de l’organisation peuvent en prendre la responsabilité. Kelly Oubre Jr raterait un éléphant dans un couloir. Draymond Green bénéficie d’encore plus d’espaces que Ben Simmons quand il a le ballon derrière le cercle. Steve Kerr peine à s’adapter. James Wiseman est encore plus largué qu’en début de saison. Et Andrew Wiggins… sans commentaires. Cette équipe ne tourne finalement qu’avec et autour de Stephen Curry.

