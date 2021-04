Stephen Curry commence à être soulé par le niveau des Warriors

Les Golden State Warriors ne s’attendaient pas du tout à ce type de saison il y a quelques mois. Avec les retours de Stephen Curry et Klay Thompson, ils espéraient bien retrouver le haut du tableau. Ils en sont loin. Très loin.

Forcément, avec la blessure de Thompson, les ambitions ont été revues à la baisse. Mais avec l’arrivée de Kelly Oubre, ils s’attendaient néanmoins à être compétitifs. Et même s’ils sont encore en course pour les play-in, Stephen Curry semblait très frustré après la défaite contre les Hawks où les Warriors n’ont pas été au niveau. D’autant plus que, même s’il n’a pas joué ce match, son équipe sortait d’une fessée historique infligée par les Raptors :

« On espérait vraiment rebondir ce soir et ça n’est pas arrivé. C’est frustrant pour tout un tas de raisons. Ça craint en ce moment. Perdre, ça craint. C’est un sentiment terrible », a-t-il expliqué après la rencontre, en conférence de presse.

Stephen Curry a beau aligné les cartons (37 points hier soir), les Warriors n’y arrivent plus ces derniers temps. Le revers contre les Hawks est le 7ème lors des 8 derniers matches. Actuellement 10ème, Golden State est talonné par des Pelicans et des Kings qui paraissent dans une bien meilleure dynamique.

Les prochains jours vont être déterminants pour cette jeune équipe, si elle souhaite participer aux playoffs. En attendant, s’il n’est pas résigné, Stephen Curry semblait un peu abattu :

« C’est dur. Pour être franc, nous avions tous de plus grandes concernant ce que nous étions supposer faire cette saison. (…) J’espère que ça pique. J’espère que c’est inconfortable. J’espère que ça nous motive à continuer à nous battre et à nous challenger pour nous améliorer. J’espère que personne n’est satisfait d’être dans cette situation intermédiaire. On va voir comment on répond dans les semaines à venir. On verra de quoi on est fait. »

Après tout ce qu’il a connu, évoluer à ce niveau est forcément frustrant pour lui. Surtout qu’avec seulement 5 matches joués la saison dernière, il pensait avoir mangé son pain noir.

Steph Curry postgame soundbites

-"Sucks right now. Losing sucks."

-"We all had higher expectations for where we were suppose to be this season." pic.twitter.com/mjhwGztgAz — Anthony Slater (@anthonyVslater) April 5, 2021

Les Warriors expliquent pourquoi Stephen Curry n’a pas prolongé