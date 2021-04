Les Warriors expliquent pourquoi Stephen Curry n’a pas prolongé

Stephen Curry n’a pas signé d’extension lors de la dernière intersaison malgré le fait qu’il était éligible à une prolongation. Et ça a fait jaser. Kendrick Perkins et Paul Pierce en viennent même à imaginer que le double-MVP pourrait quitter les Golden State Warriors et rejoindre… les Los Angeles Lakers de LeBron James. Hautement improbable mais bon, ça fait vendre. En attendant, devant le flot grandissant de rumeurs, le GM Bob Myers a mis les choses au point.

« C’était le rush pendant l’intersaison et la présaison… puis il y a eu la blessure de Klay. On s’est juste dit qu’on en parlerait la saison prochaine. Dans son esprit, la durée du contrat est importante. Il n’y avait pas de contentieux entre nous. Personne n’était fâché. On s’est juste dit qu’on reportait la discussion à la saison prochaine. Et je pense que tout le monde était d’accord avec ça. »

Effectivement, si la durée du contrat est une donnée importante pour Stephen Curry, alors il a bien fait de ne pas prolonger. Il était éligible à une extension de trois ans alors qu’il pourra signer pour quatre années de plus cet été. Pour un montant de 215 millions de dollars. Son contrat expire en 2022 mais il est difficile de l’imaginer jouer ailleurs qu’aux Warriors une fois cette date passée.

Stephen Curry en passe de signer une prolongation vertigineuse cet été ?