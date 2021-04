Stephen Curry en passe de signer une prolongation vertigineuse cet été ?

Si les Golden State Warriors traversent une nouvelle saison délicate, Stephen Curry lui surnage. S'il connait quelques pépins physiques en ce moment, le double MVP 2015 et 2016 est sur une énorme saison individuellement parlant. On peut même se demander s'il n'a jamais été aussi fort. Pour ce qui est de la lutte pour le titre, on attendra l'année prochaine et le retour de Klay Thompson.

À Golden State, Stephen Curry est un monument. Et sauf surprise, il est parti pour terminer sa carrière dans la Baie. À 33 ans, la question de la retraite va forcément commencer à se poser. Mais avant, il a encore quelques années devant lui. Et forcément, on évoque déjà une prolongation lui dont le deal à 44M l'année court jusqu'en 2022.

Selon The Athletic, cette somme pourrait augmenter de manière significative à partir de l'été 2022 justement. Oui, vous avez bien lu. Dernièrement, Rudy Gobert (205M) et surtout Giannis Antetokounmpo (228M) ont signé des énormes contrats sur cinq ans. Celui du Grec est même le plus gros de l'histoire. Curry lui pourrait prolonger pratiquement au même tarif... mais sur 4 ans.

Concrètement, une prolongation de 217M sur quatre saisons serait déjà sur la table pour cet été. Si dans la globalité, celui de Giannis est plus important, Stephen Curry deviendrait en revanche le mieux payé all-time par saison. En faisant un calcul simple, on tombe sur 54,2M par an !

Lors du dernier exercice, Stephen Curry aura alors 38 ans et pourrait alors se retirer. Comme Kobe Bryant ou Tim Duncan, il serait alors l'homme d'une seule franchise. Et l'un des plus grands de l'histoire de ce sport.

