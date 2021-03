LeBron voudrait convaincre Steph Curry de rejoindre les Lakers, hum…

Brian Windhorst a beau suivre LeBron James depuis des siècles, ça ne l'empêche pas, semble-t-il de sortir des infos à son sujet dont on peine à croire la véracité. Mais au cas où ce que le journaliste d'ESPN a lancé dans le Hoop Collective Podcast serait vrai, autant lui laisser l'opportunité de dire qu'il a été le premier sur le scoop... Selon Windhorst, donc, LeBron James serait très intéressé par le fait que Stephen Curry soit prochainement en mesure de signer une prolongation de contrat.

Traduction, il aimerait le convaincre de rejoindre les Los Angeles Lakers... Lors du dernier All-Star Game, auquel ils ont participé dans des équipes différentes, le "King" aurait tenté de recruter celui qui est, comme lui, né à Akron dans l'Ohio.

LeBron est le meilleur meneur de tous les temps, affirme l'un de ses coéquipiers

On voit franchement mal Stephen Curry quitter Golden State avant la fin de sa carrière. A peine ose-t-on l'imaginer à Charlotte, dans la ville où il a grandi. Alors chez les Lakers ? Avec LeBron et Anthony Davis ? Curry a pour le moment toujours été celui que l'on rejoint, pas celui qui se greffe à un groupe. Et puis avouons-le, la fidélité à une seule et même franchise est rare en NBA. Voir des légendes suivre ce chemin est plutôt réjouissant.

Toujours est-il que Stephen Curry sera en fin de contrat en 2022 et n'a pas encore prolongé. Ce serait un choc planétaire si le double MVP et triple champion NBA venait à quitter les Warriors, que ce soit aujourd'hui ou avant la fin de sa carrière, mais on n'est pas à une surprise près en NBA...