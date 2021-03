LeBron James ne joue point guard que depuis quelques saisons, mais certains le trouvent déjà plus accompli que les glorieux anciens.

Dennis Schröder s'est souvent considéré sous-coté et a toujours cru qu'il avait le talent pour être un meneur titulaire en NBA. L'Allemand a souvent été 6e homme, mais occupe aujourd'hui un rôle important aux Los Angeles Lakers, particulièrement en l'absence de LeBron James et d'Anthony Davis tous les deux blessés.

S'il s'estime meilleur que beaucoup d'autres meneurs titulaires en NBA, Schröder reconnaît volontiers qu'il y a mieux que lui chez les Lakers. A vrai dire, il estime même que dans le roster californien, se trouve le meilleur joueur à avoir jamais évolué à ce poste. Son opinion va faire sauter au plafond les nostalgiques de Magic Johnson, Isiah Thomas and co, mais Dennis Schröder considère que LeBron est au-dessus du lot.

"J'ai joué avec des meneurs très forts depuis le début de ma carrière, comme Chris Paul, Russell Westbrook ou Shai Gilgeous-Alexander. Mais LeBron James est le meilleur point guard de l'histoire du basket", a expliqué Schröder, auteur de 24 points la nuit dernière contre Orlando, lors de son passage sur Zoom.

LeBron a toujours été le ball handler principal de ses équipes, à défaut d'évoluer réellement au poste de meneur. Il a finalement occupé cette fonction à proprement parler la saison dernière chez les Lakers, avec le succès que l'on connaît et le titre de meilleur passeur de la ligue. En revanche, il semble quand même compliqué de le classer derrière de "purs" meneurs, qui n'ont pas sa polyvalence mais ont davantage exploré et maîtrisé toutes les facettes de ce poste. Mettre d'autres point guards que lui dans la hiérarchie ne lui enlève rien. Il est assez évident que LeBron James est l'un des, si ce n'est le, joueur le plus complet de l'histoire de la NBA.