LeBron James absent plus longtemps que prévu, sale temps sur les Lakers

En début de semaine, on se disait déjà que les Los Angeles Lakers étaient un peu dans la mouise au vu des événements récents. Ils le sont vraisemblablement encore un peu plus au sortir de la deadline des trades en NBA. Pas tellement parce qu'ils n'ont pas réussi à recruter Kyle Lowry - ou qui que ce soit d'autre d'autre d'ailleurs - mais plutôt à cause de la nouvelle concernant LeBron James annoncée par Shams Charania de The Athletic.

On pensait que le King, blessé à la cheville, manquerait entre deux et trois semaines de compétition. Handicapant, mais suffisant pour permettre aux Lakers de récupérer leur leader avant le sprint final. Selon Charania, LeBron James manquera entre 4 et 6 semaines pour récupérer totalement. D'une petite dizaine de matches, on passe à probablement bien plus de rencontres très certainement manquées par le quadruple MVP.

Si Anthony Davis avait été apte au combat, cette nouvelle aurait sans doute été moins problématique. Mais l'état de santé de ce dernier et la date de son retour à la compétition restent un mystère. A moins que les Lakers ne parviennent à recruter Andre Drummond ou un autre joueur expérimenté et efficace via un buy-out (LaMarcus Aldridge ?), la tâche pour éviter de finir au-dessus du groupe qui va de la 7e à la 10e place pour le play-in tournament qualificatif pour les playoffs s'annonce corsée.

