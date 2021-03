Comme chaque année à l'approche de la deadline des trades, ça s'agite sévère en NBA, avec des équipes qui espèrent changer la tournure de leur saison avec un ou deux bons moves. Retrouvez ici toutes les rumeurs et officialisations jusqu'à la fameuse deadline de jeudi, à 20h (heure française).

Mercredi 24 mars

14h16 : Selon Chris Mannix, Atlanta et Indiana seraient entrés en discussion pour un trade de Malcolm Brogdon. Le dernier joueur NBA à être entré dans le club des 50-40-90 intéresse grandement les Hawks qui souhaitent l'associer à Trae Young. Il est vrai qu'un combo entre le très offensif Young et le plus "two-way" Brogdon donnerait un sacré coup de boost au backcourt d'Atlanta. Pour ce qui est de la contrepartie, rien n'a pour le moment filtré.

11h38 : Aaron Gordon a expliqué pour quelle raison il espérait être transféré par le Magic avant jeudi. Pour le moment, le départ reste hypothétique, tant les prétendants ne se bouscules pas encore au portillon. En cause, la contrepartie réclamée par Orlando, à savoir un pick et un jeune joueur. Un trade impliquant un premier tour de draft semble déjà plus plausible. Réponse d’ici demain soir.

11h11 : Même si c'est LaMarcus Aldridge qui a demandé à partir, DeMar DeRozan continue d'être dans la rubrique des rumeurs de trade. Selon les sources de Bleacher Report, on retrouverait parmi les équipes intéressées les New York Knicks, décidément actifs et déterminés à renforcer leur effectif, mais aussi Orlando (dans un deal autour d'Evan Fournier) et Chicago.

Un deal avec le Orlando Magic aurait aussi été discuté. Evan Fournier prenant la direction inverse en compagnie d’un premier tour de draft. Les Chicago Bulls s’interrogeraient sur le dossier

8h33 : Daryl Morey est réputé pour réussir quelques jolis coups le soir de la deadline des transferts NBA. Selon Adrian Wojnarowski, les Sixers négocieraient deux deals séparés avec les Toronto Raptors. L’un pour Kyle Lowry, natif de Philly, l’autre pour Norman Powell. D'autres pistent mènent à George Hill et Lonzo Ball. Les Sixers ont en tout cas dans l'idée de tenter quelque chose avant jeudi.

Mardi 23 mars

Evan Fournier est hyper convoité !

Evan Fournier n'aime pas que l'on parle des rumeurs autour de lui - on le comprend - mais il est l'un des joueurs dont le nom revient le plus souvent à l'approche de cette deadline. Les médias US le mettent dans le viseur d'un paquet de franchises, notamment les Celtics, les Knicks, les Spurs et les Mavs. Rien que ça ! C'est la situation contractuelle de l'international français qui explique évidemment cela, lui qui sera free agent à la fin de la saison au sein d'une équipe d'Orlando en difficulté au classement.

Miami en pole sur le dossier Kyle Lowry ?

Selon Brian Windhorst d'ESPN, les Floridiens pourraient même inclure Duncan Robinson dans un package pour mettre la main sur Kyle Lowry avant la deadline. Le Heat revient fort depuis plusieurs semaines et les finalistes se sentent à même de refaire un run héroïque en playoffs NBA. Le meneur, qui fête ses 35 ans dans deux jours, sera libre de signer où bon lui semble une fois son contrat expiré l’été prochain.

Markkanen ne partira pas sans une énorme offre

Le contrat rookie du septième choix de la Draft 2017 expire cet été et les deux parties n’ont pas trouvé d’accord au sujet d’une extension lors de la dernière intersaison. Par peur de le perdre sans contrepartie, ou par crainte de devoir signer un bail trop coûteux pour le conserver, les Bulls pourraient donc le transférer en cas de proposition majeure.

Oladipo va bouger, mais où ?

Victor Oladipo ne va pas s'éterniser à Houston, annonce Adrian Wojnarowski d'ESPN, pour lequel un départ du All-Star avant la deadline est inévitable. Le Miami Heat et les New York Knicks, qui sont les deux prétendants principaux à sa venue imminente, seraient réticents à l’idée de céder des assets importants pour récupérer l’arrière de 28 ans malgré ses 21 points par match. Il faudra faire des concessions d'un côté ou de l'autre pour sortir "Dipo" de la galère que sont les Rockets cette saison.

Les Celtics passent à l’offensive : Gordon et Fournier en partance pour Boston ?

Powell dans le viseur des Nets, "KCP" et "THT" sur le départ des Lakers ?