George Hill à Philly dans un trade à trois avec OKC et New York

Les Philadelphie Sixers étaient épiés à l'approche de la deadline, notamment en ce qui concerne le cas de Kyle Lowry, le local de l'étape. On ne veut pas s'avancer, mais voir Philadelphie recruter un autre meneur-arrière n'est pas très bon signe dans ce dossier. Selon Adrian Wojnarowski d'ESPN, les Sixers voient débarquer George Hill dans le cadre d'un trade à trois avec Oklahoma City et New York.

Pour résumer : George Hill et Ignas Brazdeikis vont à Philadelphie, Tony Bradley, Austin Rivers et deux futurs deuxièmes tours de Draft (2025 et 2026) vont à OKC (coucou Sam Presti et son amour pour les tours de Draft jusqu'en 2067), alors que Terrance Ferguson rejoint les Knicks.

