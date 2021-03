Le Miami Heat tourne fort depuis plusieurs semaines et les derniers finalistes NBA entendent bien refaire un parcours héroïque en playoffs. C'est dans cette optique que les Floridiens sont allés chercher Nemanja Bjelica aux Sacramento Kings. L'intérieur serbe débarque à South Beach tandis que Chris Silva et Mo Harkless font le chemin inverse.

Miami is sending Moe Harkless and Chris Silva to the Kings, sources tell ESPN. https://t.co/qcIwNnme3t

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 25, 2021