Kyle Lowry, les Los Angeles Lakers sont aussi dans la danse !

Et si les Los Angeles Lakers réalisaient un mouvement majeur avant la deadline des trades ? Comme nous vous l'indiquions ces derniers jours, le meneur de jeu des Toronto Raptors Kyle Lowry a de grandes chances de bouger dans les prochaines heures.

Jusqu'à maintenant, deux franchises étaient évoquées pour le récupérer : le Miami Heat et les Philadelphia Sixers. Mais d'après les informations du journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski, les Lakers sont également sur le coup !

Avec son expérience, le joueur de 35 ans peut représenter un ajout très intéressant dans l'effectif des Angelenos. Dans sa dernière année de contrat aux Raptors, Lowry tourne encore à 17,6 points et 7,4 passes décisives de moyenne. Autant dire qu'il pourrait incarner une recrue de qualité pour les champions NBA en titre.

De plus, avec les blessures de LeBron James et d'Anthony Davis, Kyle Lowry pourrait aussi apporter son leadership à cette équipe. Et dans la projection des Playoffs, son apport à ce niveau peut aussi être précieux.

Reste à connaître la potentielle offre des Lakers. Il se dit que Talen Horton-Tucker est tout simplement intouchable. Kentavious Caldwell-Pope semble par contre disponible. En tout cas, Kyle Lowry représente l'un des dossiers majeurs de cette deadline avec plusieurs prétendants pour le titre dans la course.

