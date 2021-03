Kyle Lowry : Son avenir bouclé cette semaine ? Trois franchises en course !

Free agent cet été, Kyle Lowry pourrait en réalité signer son nouveau contrat dès la fin de la semaine et trois destinations sortent du lot.

Kyle Lowry semble déterminé à anticiper la Free Agency. Le meneur, qui fête ses 35 ans dans deux jours, sera libre de signer où bon lui semble une fois son contrat expiré l’été prochain. Sauf que selon Brian Windhorst, le champion NBA pourrait décider de son avenir dès cette semaine. Il explique dans un podcast que le joueur serait pressenti pour parapher un nouveau deal une fois la deadline passée.

Mais où, c’est ça la question. Tout dépendra donc des négociations jusqu’à jeudi soir. En revanche, trois franchises se détachent clairement. Les Toronto Raptors, bien sûr, qu’il représente depuis la saison 2012-2013, les Philadelphia Sixers, l’équipe de sa ville natale, et le Miami Heat.

Les Floridiens seraient d’ailleurs les plus chauds sur le dossier. Ils pourraient même inclure Duncan Robinson dans un package pour mettre la main sur Kyle Lowry. Le Heat revient fort depuis plusieurs semaines et les finalistes se sentent à même de refaire un run héroïque en playoffs. Alors autant mettre toutes leurs chances de leur côté en ajoutant un All-Star de plus à l’effectif.

