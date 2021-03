L’offre proposée par le Heat aux Raptors pour Kyle Lowry

Kyle Lowry serait disponible via un transfert et le Miami Heat aurait même déjà entamé des négociations avec les Toronto Raptors.

Les spéculations vont bon train au sujet de Kyle Lowry. Le meneur All-Star sera libre à l’issue de la saison et les rumeurs se multiplient et se contredisent depuis plusieurs jours. La dernière en date donne tout de même plus de détails. Michael Scotto de Hoopshype fait état d’une offre formulée par le Miami Heat pour le meneur des Toronto Raptors. Il donne même des noms : les dirigeants floridiens et canadiens auraient discuté d’un échange impliquant Goran Dragic, Kelly Olynyk et Kendrick Nunn.

Trois joueurs de rotation, ça peut sembler beaucoup pour récupérer Kyle Lowry. Même si le vétéran reste sensiblement plus fort que n’importe lequel des trois joueurs en question. De toute façon, c’est toute la complexité autour de sa situation : même s’il est toujours performant, le joueur de 35 ans perçoit 30 millions de dollars cette saison. Respecter l’équilibre des salaires échangés n’est pas une tâche facile dans ce cas précis.

Dragic a aussi la possibilité de bloquer n’importe quel transfert en raison de statut contractuel (« One year Bird player »). Le Slovène sera d’ailleurs lui aussi libre sur le marché l’été prochain. L’arrivée de Lowry serait évidemment un boost pour le Heat, même si la franchise tourne plutôt bien en ce moment. Elle vient d’enchaîner 10 victoires au cours des 11 derniers matches et elle s’est replacée à la quatrième place de la Conférence Est.

