6 trades pour envoyer Kyle Lowry chez un candidat au titre

Les Toronto Raptors vont mieux. Après avoir mal débuté la saison, la franchise canadienne, exilée à Tampa Bay en 2021, vient de décrocher six victoires au cours de ses dix derniers matches. Son bilan est toujours négatif (11-13) mais la faiblesse de la Conférence Est lui permet d’occuper la huitième place. Et les champions 2019 devraient probablement continuer à remonter au classement. Malgré cette bonne dynamique, les incertitudes demeurent au sujet d’un joueur phare de l’effectif : Kyle Lowry.

Selon le Bleacher Report, une partie du management de Toronto préféreraient que le meneur vétéran soit transféré. L’information, ou plutôt la rumeur, est à prendre avec des pincettes puisque les sources du journaliste sont évidemment anonymes et surtout extérieures à l’organisation. Il cite d’autres GM, qui ont peut-être intérêt à déstabiliser les Raptors.

« Il est probablement l’heure d’aller de l’avant », déclare par exemple un dirigeant de la Conférence Ouest. « Les jeunes ne pourront pas se développer tant qu’il est là parce que la hiérarchie est déjà établie », ajoute un coach de la Conférence Est.

Un transfert de Kyle Lowry pour faciliter la transition des Toronto Raptors ?

Nous ne sommes pas tout à fait d’accord. Les Raptors ne sont pas nécessairement dans l’urgence. Ils se dirigent vers une forme de reconstruction, qu’ils ont même déjà entamée. C’est une transition en réalité. Ils peuvent tout à fait rester compétitifs tout en dénichant des talents sur lesquels personne d’autre ne mise. Chris Boucher, Terence Davis et Yuri Watanabe en sont les derniers exemples. Fred VanVleet et Pascal Siakam aussi, bien entendu, mais eux ont carrément basculé dans une autre catégorie.

Un transfert de Lowry ne représente peut-être pas une nécessité. Le vétéran reste cependant en fin de contrat. Et si jamais l’idée de finir sa carrière ailleurs que dans l’Ontario le tente, alors il faut éventuellement surfer sur sa valeur marchande pour récupérer quelques assets. Après tout, même à 34 ans, il continue de contribuer avec 17 points, 5,7 rebonds et 6,7 passes par match. Pour 42% de réussite aux tirs et 37% à trois-points. Ça reste très solide, surtout en troisième option et patron du vestiaire.

Sa Free Agency approche mais les Raptors n’ont pas intérêt à juste le sacrifier. Alors quelles équipes seraient prêtes à mettre le prix pour récupérer un point guard capable d’impacter le jeu des deux côtés du terrain ? Nous en avons ciblé six.

Philadelphia Sixers

Kyle Lowry est originaire de Philly. Ce serait un retour aux sources. Et les Sixers ont toujours besoin d’un meneur, même si Ben Simmons assure le playmaking avec brio. Ça tombe bien, KL peut aussi jouer sans le ballon et c’est une menace intéressante à trois-points. Mais le problème est financier. Un transfert paraît impossible sans céder au moins Danny Green. Peut-être Green, Terrance Ferguson, Mike Scott et un pick protégé. Pas facile.

Boston Celtics

Pari risqué mais pourquoi par Lowry et Aaron Baynes contre Kemba Walker et Romeo Langford ? Les Celtics récupéreraient un pivot dans l’affaire (même si l’Australien est calamiteux depuis le début de la saison). Et surtout un meneur plus solide et plus expérimenté en playoffs. Là encore, le trade ne paraît pas optimal. Puis l’intérêt des Raptors est vraiment limité ici.

Miami Heat

Les Floridiens ont besoin d’un boost. Finalistes dans la bulle, ils patinent depuis la reprise et jonglent entre les différents blessés. Ils auraient donc bien besoin de renforts mais ils n’ont aucun pick à proposer et il paraît peu probable qu’ils se séparent de leurs jeunes joueurs pour mettre la main sur un Lowry en fin de contrat. Le Canadien Kelly Olynyk (ou Meyers Leonard), Andre Iguodala et le sniper Max Strus en plus d’un second tour ? Encore une fois bof…

Premier round de destinations possibles et on voit bien qu’un transfert semble difficile à mettre en place. Mais de toute façon, on imagine mal les Raptors envoyer leur meneur chez un concurrent. Essayons donc à l’Ouest.

Denver Nuggets

Pensez ce que vous voulez, mais Nikola Jokic a besoin de plus de renforts. Le parcours des Nuggets lors des derniers playoffs est trompeur. Cette équipe n’a pas les moyens pour rivaliser avec les deux ou trois cadors de la Conférence Ouest. Alors ce n’est pas Kyle Lowry qui va tout changer mais il peut aider à voyager sans impacter la franchise financièrement au-delà de 2021. Gary Harris, Zeke Nnaji et JaMychal Green et un premier tour protégé contre le meneur ? Ça se tente. Mais ça fait beaucoup.

Los Angeles Clippers

Tout le monde sait que les Clippers veulent un meneur même si leurs résultats et leur système ont fait leurs preuves. Kyle Lowry pourrait vraiment les aider en playoffs. Mais la masse salariale est déjà blindée et il faudrait au moins céder Patrick Beverley, Lou Williams et un autre joueur, comme Patrick Patterson. Faut voir quel pick les Clips peuvent inclure.

Dallas Mavericks

Luka Doncic est un peu comme Nikola Jokic, esseulé à la création. Les Mavericks ont aussi besoin d’un vétéran pour cadrer tout le monde. Même le Slovène. Peut-être en cédant James Johnson et Josh Richardson, les deux recrues estivales, en compagnie de deux seconds tours.

La conclusion, c’est donc qu’il n’y a pas de vrai bon prix pour Kyle Lowry. Il est fort, mais pas assez fort pour complètement changer la donne. Il est âgé et en fin de contrat mais tout de même utile. Les Raptors ont peut-être juste intérêt à le garder jusqu’au bout.

