Nikola Vucevic tradé à Chicago, très gros coup des Bulls !

Séisme au Orlando Magic ! Nikola Vucevic, qui faisait office de franchise player et était le seul All-Star local depuis quelques années, a été tradé ! Adrian Wojnarowski d'ESPN annonce le départ du Monténégrin vers les Chicago Bulls. On disait le Magic plutôt réticent à l'idée de se séparer de "Vooch" et on attendait plutôt Evan Fournier et Aaron Gordon comme éventuels premiers dominos à tomber.

LIVE deadline NBA : Tous les trades, toutes les rumeurs

Il fallait une offre conséquente pour que le Magic lâche Nikola Vucevic et c'est visiblement ce que Chicago a décidé de proposer. Alors qu'Al-Farouq Aminu accompagne Vucevic chez les Bulls, Chicago envoie un package composé de Wendell Carter Jr et Otto Porter Jr en direction d'Orlando, ainsi que son 1er tour 2021 et son 1er tour 2023.

L'opération reconstruction est clairement lancée à Orlando et ce move important n'est très certainement que le premier du chantier. Nikola Vucevic a passé près de 9 saisons en Floride, lui qui était arrivé dans le cadre du départ de Dwight Howard aux Los Angeles Lakers en 2012.

Les Bulls, pour leur part, affichent clairement de plus fortes ambitions à cour terme. Woj précise d'ailleurs que Chicago et sa nouvelle équipe dirigeante visent l'arrivée de Lonzo Ball avant la deadline.