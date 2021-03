Les Blazers frappent un grand coup en récupérant Norman Powell !

Neil Olshey fait du très bon boulot à la tête des Portland Trail Blazers. Nouvelle illustration ce soir avec ce coup très intéressant : faire venir Norman Powell en provenance des Toronto Raptors. Véritable machine à scorer en ce moment (28 points de moyenne sur les 8 derniers matches), l'arrière était le joueur le plus convoité du marché ! Plus de dix franchises voulaient s'attacher ses services ! Et les Blazers ont remporté les enchères sans forcément se saigner. En effet, Gary Trent Jr et Rodney Hood rejoignent eux les Raptors.

Toronto has traded Norm Powell to Portland for Gary Trent and Rodney Hood, sources tell ESPN.

Alors, oui, la perte de Trent Jr est dommageable. L'arrière de 22 ans tourne à 15 points et 39% à trois-points cette saison. Il dispose d'ailleurs d'un potentiel intéressant. Mais il sera libre sur le marché cet été et pourrait réclamer un salaire très conséquent, sans doute autour des 20-22 millions la saison. Une somme que les Blazers ne sont visiblement pas prêts à dépenser. Norman Powell est lui aussi en fin de contrat mais il reste, aujourd'hui, un meilleur joueur. Il va vraiment apporter du scoring en sortie de banc pour Portland. Un élément fort qui peut aider la franchise à aller loin en playoffs.

Portland just got a shooter.

Out of 64 NBA players that have tried at least 200 3s this season, Norman Powell currently ranks 3rd in 3P%.

He's made 43.9% of 269 attempts from beyond the arc this year.

Only Joe Ingles and Joe Harris have been more accurate this season. pic.twitter.com/nhcKgBDnMQ

— Kirk Goldsberry (@kirkgoldsberry) March 25, 2021