Andre Drummond va être libéré, la baston pour le signer va commencer

Sans aucune surprise, les Cleveland Cavaliers n'ont pas trouvé de deal à leur convenance concernant Andre Drummond avant la deadline. Selon Chris Haynes de Yahoo Sports, il y aura donc bien un accord de buy-out entre le pivot et les Cavs pour le libérer dans les jours qui viennent.

Une bataille des plus intéressantes va pouvoir s'ouvrir entre les différents prétendants à la signature de l'intérieur All-Star de 27 ans. On sait que les Los Angeles Lakers et les New York Knicks ont dans l'idée de convaincre Drummond de les rejoindre - d'autres candidats (Boston ? Charlotte ?) parmi les prétendants aux playoffs peuvent évidemment se mettre sur le coup aussi - mais avec deux projets très différents.

Les Lakers n'ont pas spécialement l'intention de lui promettre quoi que ce soit d'autre que du court terme et la chance de jouer pour une bague dans quelques mois au côté de LeBron James et Anthony Davis. New York, pour sa part, serait enclin à offrir un deal sur plusieurs saisons et avec un salaire élevé à celui qui est un enfant du pays.

Le cas d'Andre Drummond, qui est peut-être passé de surcoté pendant quelques saisons à sous-coté aujourd'hui, va en tout cas animer les prochaines semaines.

