Le Miami Heat récupère Victor Oladipo !

Victor Oladipo a eu ce qu'il voulait : il va porter la tunique du Miami Heat. L'ancien All-Star est envoyé en Floride par les Houston Rockets.

Houston is trading Victor Oladipo to Miami, source tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 25, 2021

La franchise texane obtient Avery Bradley, Kelly Olynyk et le droit d'échanger son tour de draft avec celui du Heat en 2022. Autrement dit, vraiment pas grand chose. Mais Oladipo allait de toute façon partir à l'intersaison. Son contrat arrive à expiration. Les offres restaient très basses malgré son statut et ses 20 points par match. Parce qu'il a perdu en explosivité et en efficacité depuis ses blessures. Le staff de Miami essayera de vraiment le remettre sur pied. Son arrivée peut potentiellement aider les Floridiens à aller le plus loin possible en playoffs.

LIVE deadline NBA : Tous les trades, toutes les rumeurs