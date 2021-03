Les Pistons et les Kings dégainent un premier trade

Les Detroit Pistons et les Sacramento Kings ont mis en place un échange a priori mineur quelques heures avant la deadline.

Les Sacramento Kings ne sont pas totalement hors course pour les playoffs. S’ils sont encore loin de pouvoir accrocher le top-huit de la Conférence Ouest, ils restent tout de même sur deux victoires consécutives et se rapprochent désormais de la dixième place. Celle qui donne le droit à participer au tournoi de qualification pour les playoffs en fin de saison.

En attendant, la franchise californienne essaye de s’armer pour bien finir son exercice. Adrian Wojnarowski rapporte que les Kings sont allés chercher Delon Wright aux Detroit Pistons. Un échange qui peut faire évoluer les résultats à la marge.

Cory Joseph et deux seconds tours de draft prennent eux la direction du Michigan. Les picks, même s’ils ne sont pas bien placés, sont susceptibles d’aider les Pistons à mener leur reconstruction dans les années à venir.

Wright est le principal joueur inclus dans le deal. Le meneur de 28 ans est dans son avant-dernière année de contrat et les Kings devront encore le payer 8,5 millions l’an prochain. Il tourne à 10,5 points, 4,6 rebonds et 5,1 passes. C’est un back-up honorable pour De’Aaron Fox. Moins expérimenté que Joseph mais plus percutant à ce stade de leur carrière.

