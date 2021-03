DeMar DeRozan disponible, au moins trois équipes en lice

S’il n’est plus (injustement ?) listé parmi les meilleurs joueurs de la ligue, DeMar DeRozan réalise une excellente première moitié de saison. Il compile 20,6 points, 4,5 rebonds et 7,4 passes de moyenne tout en tirant à 49%. Des statistiques et un niveau de jeu digne d’un All-Star. Sauf que le vétéran de 31 ans arrive en fin de contrat et les San Antonio Spurs se doutent bien qu’il ne restera pas dans le Texas une fois libre de s’engager où il le souhaite.

Afin de ne pas le voir filer sans obtenir la moindre contrepartie cet été, les dirigeants pourraient donc l’échanger d’ici jeudi soir. Il serait disponible selon les sources du Bleacher Report. Le média US évoque aussi différentes pistes. Parmi les équipes intéressées se trouveraient donc les New York Knicks, décidément actifs et déterminés à renforcer leur effectif afin de valider leur spot en playoffs.

Un deal avec le Orlando Magic aurait aussi été discuté. Evan Fournier prenant la direction inverse en compagnie d’un premier tour de draft. Les Chicago Bulls s’interrogeraient sur le dossier. Certains membres de la direction verraient DeMar DeRozan comme un joueur susceptible d’aider la franchise de l’Illinois à intégrer le top-huit de la Conférence Est.

Avec sa situation contractuelle, il est probable que les offres restent relativement modestes. La question, c'est de se demander si les éperons accepterons une contrepartie assez faible. L'équipe qui osera mettre un premier tour de draft sur la table pourrait remporter les enchères.

En tout cas, l’ancienne star des Toronto Raptors ne sera probablement pas coupée via un buyout. Soit DD est expédié ailleurs d’ici jeudi, soit il finira la saison à San Antonio avant de tester le marché en août.

