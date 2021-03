Knicks, Spurs, Celtics : Le marché s’agite autour d’Evan Fournier !

Le nom d’Evan Fournier figure parmi ceux qui circulent le plus dans le flot des rumeurs à deux jours de la deadline des transferts en NBA.

Evan Fournier est apparemment un homme prisé. En tout cas, suffisamment pour que les franchises se penchent sur sa situation à Orlando. En fin de contrat à l’issue de la saison, le Français pourrait être transféré par le Magic d’ici jeudi soir, date de la deadline des transferts en NBA. La liste des équipes intéressées par son profil s’agrandirait chaque heure à en croire les différents insiders américains.

Hier soir, The Athletic annonçait que le natif du Val-de-Marne était susceptible de se retrouver aux Boston Celtics. En étant ainsi inclus dans un package plus large comprenant aussi Aaron Gordon. Depuis, d’autres destinations potentielles ont été évoquées pour l’arrière de 28 ans.

Les Celtics passent à l’offensive : Gordon et Fournier en partance pour Boston ?

Evan Fournier serait aussi pisté par les New York Knicks selon Yahoo! Sports et la presse de Manhattan. Le Bleacher Report avance pour sa part une offre transmise par les San Antonio Spurs : DeMar DeRozan contre le Français et un premier tour de draft. Les Dallas Mavericks feraient également office de prétendant.

Beaucoup de bruits, peut-être de négociations, sans doute de spéculations mais peu de concret jusqu’à présent. Mais l’intérêt autour de Fournier est tout à fait compréhensible. Il compile plus de 19 points par match à 45% aux tirs et 38% à trois-points cette saison. C’est peut-être son meilleur exercice sur le plan purement statistique, même si Orlando connait nettement plus de difficultés que l’an dernier par exemple.

Si une équipe venait à le récupérer, elle devra prendre en compte le fait qu’Evan Fournier sera un free agent probablement prisé en août prochain.