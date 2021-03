Les Celtics passent à l’offensive : Gordon et Fournier en partance pour Boston ?

Les Celtics seraient déterminés à se renforcer avant la deadline, jeudi, et ils auraient fait une offre pour Aaron Gordon et Evan Fournier.

En s’inclinant contre les Memphis Grizzlies cette nuit (126-132), les Boston Celtics sont à nouveau dans le négatif. 21 victoires et 22 défaites. Un bilan inférieur à 50% de victoires et une huitième place à l’Est. La franchise du Massachussetts se cherche un nouveau souffle. Elle le trouvera peut-être sur le marché des transferts à deux jours de la deadline fixée par la NBA. En effet, selon The Athletic, Danny Ainge et son personnel sont sur le qui-vive : ils négocieraient une arrivée conjointe d’Evan Fournier et Aaron Gordon.

Comment ? En cédant deux premiers tours de draft au Magic ! En revanche, vu que les deux joueurs d’Orlando pèsent pour 35 millions en salaires cumulés cette saison, les Celtics devront sans doute se séparer d’un joueur. L’insider évoque le nom de Marcus Smart, qui perçoit 13 millions l’année. Ce serait dommage vu qu’il incarne l’âme du groupe. Mais un groupe en difficulté actuellement. Fournier et Gordon pourraient sensiblement renforcer la profondeur de cette formation en apportant du scoring, de la création, de l’adresse et même de la défense.

Mais l’échange est compliqué à mettre en place. Boston dispose d’une exception qui lui permet d’absorber un contrat. Uniquement dans le cadre d’un transfert avec un seul joueur. Du coup, les Celtics sont dans l’obligation de trouver une troisième franchise pour mettre sur pied un échange beaucoup plus large.

Restons tout de même mesurés et prudents. Les spéculations vont bon train à ce moment de la saison. En tout cas, cette rumeur semble indiquer que les C’s seraient prêts à se séparer d’une partie de leurs collections de picks pour essayer d’aller le plus loin possible en playoffs. Le Magic paraît aussi en position de céder quelques cadres pour accélérer son processus de reconstruction.

